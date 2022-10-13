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Kur korumalı mevduatın vergisel maliyeti 18,8 milyar TL

TBMM'de komisyonda görüşülen torba yasadaki KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ve kur korumalı mevduattaki vergi muafiyetlerinin maliyetleri belli oldu.

Yayınlanma: 12:49 - 13 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kur korumalı mevduatın vergisel maliyeti 18,8 milyar TL

AKP tarafından meclise sunulan ekonomi hakkındaki torba yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmeleri sırasında sunulan etki analizinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

Raporda torba yasadaki düzenlemelerin maliyetlerine yer verildi:

*KYK kredisi faizlerinin silinmesi ile yaklaşık 27 milyar lira alacaktan vazgeçilecek

*COVID-19 cezalarından vazgeçilmesi ile 2,7 milyar lira gelirden vazgeçilecek

*Tasarı hakkındaki etki analizine göre kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının başlangıcından bugüne kadar 18,8 milyar lira vergisel maliyet oluştu

*İşverenin 1000 liraya kadar elektrik-gaz yardımının 1 milyon kişi tarafından vergiden düşülmesi halinde vazgeçilecek gelir 2,2 milyar lira olacak

*Varlık yönetim şirketlerine olan ve icra takibinde bulunan 2 bin lira altı borçlarının Hazine tarafından karşılanmasının maliyeti 416 milyon lira. (REUTERS)

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