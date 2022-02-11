Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istinasının esasları belirlendi

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esasları belirlendi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliği yayınlandı.

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esasları belirlendi.

Buna göre, kurumlar vergisi kanununda 7352 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici maddeyle söz konusu istisnaya atıf yapılarak, mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak’tan itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyelerinin kurumlar vergisi kanununun bu geçici madde kapsamında olduğu belirtildi.

Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında yabancı para ve altın hesaplarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesinde öngörülen süre ve şekilde TL’ye çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecekler.

Mükelleflerin bu kapsamda yabancı paralarının dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

İSTİSNA UYGULANACAK TUTARIN HESABI

Mükelleflerin yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarının sadece bir kısmının bu düzenleme kapsamında TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülmesi halinde, dönem sonu itibarıyla kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo kârının istisna uygulanacak kısmı, TL’ye dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek.

Bu değerlemede sadece 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer alan ve bu kanun kapsamında dönüştürülebilir nitelikteki yabancı paralar dikkate alınabilecek.

KUR KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA

Tebliğe göre, 2021 yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, TL’ye dönüşümden kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Buna göre, 1 Ocak’tan TL mevduat veya katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazancı istisna kapsamında değerlendirilecek.

Dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları TL mevduat veya katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz veya kar payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

ALTIN VE HURDA ALTINDAN TL’YE DÖNÜŞÜMDE İSTİSNA

Mükelleflerin işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, bu hesapların TL mevduat veya katılma hesabına dönüştüğü tarihte doğan kazançlar, vergilendirme dönem sonlan itibarıyla tahakkuk eden faiz ve kar payı gelirleri ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

TL mevduat ve katılma hesabından, vadeden önce çekim yapılması durumunda yararlanılan kurumlar vergisi istisnası nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. (REUTERS)



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