Kur krizi milyonerlerin servetini katladı

Yüksek enflasyon karşısında ücretler erirken 2021 yılının tek kazananı, sayıları 471 bini bulan milyonerler oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 2021'de 191 bin 181 kişi daha milyoner olurken, bankalarda bir milyon TL'den fazla parası olan kişi sayısı 470 bin 975'e ulaştı.

MİLYONLAR YOKSULAŞTI

Milyonerler 2020'de 279 bin 794, 2019'da 202 bin 20 kişiydi. Türkiye ekonomisi, 2021'i ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakırken, özellikle yılın son aylarına yüksek enflasyon damga vurdu. Hükümetin yönlendirmesi ile Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlattığı yılın son çeyreğinde milyonlar yoksulluğa sürüklenirken, 128 bin 612 kişi milyonerler kulübüne girdi. Diğer yandan aralık ayında yıllık enflasyon %36.08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyonun %46'nın üzerine çıkması bekleniyor. Ücretlilerin reel geliri hızla erirken milyoner sayısının rekor düzeyde artması 2021'in tek kazananının zenginler olduğunu gösteriyor. Aralık 2021'de hesabında 1 milyon lira ya da üzerinde parası bulunan yerlilerin toplam mevduatı 12 ayda %70 artışla 3.1 trilyon TL'yi buldu. Buna göre toplam mevduatın yüzde 63'ü milyonerlerin elinde bulunuyor. 2021'de yurtiçi yerleşik mudi sayısı 131 milyon 527 bin 294 kişiye, toplam mevduat ise 4.9 trilyon TL'yi aştı.

125.5 milyona % 1.8'i düşüyor

■ Banka hesaplarında 10 bin TL'ye kadar parası olan yerli 125 milyon 509 bin 892 mudinin 87 milyar 445 milyon TL'si bulunuyor. Buna göre hesaplarında 10 bin liradan az parası olanlar, toplam mevduattan sadece yüzde 1.8 pay alabildi. Verilere göre bankalarda 10 bin liraya kadar parası olanlar için ortalama mevduat 696.7 lira olurken, milyonerler için ortalama mevduat 6 milyon 656 bin 344 liraya çıkıyor