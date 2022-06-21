Küresel buğday fiyatları 11 haftanın dip seviyesini gördü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası son 14 yılın zirvesine çıkan buğday fiyatları, Avrupa ve ABD'deki hasadın etkisiyle nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Avrupa’nın bazı bölgelerinde ve Kuzey Amerika’da hasadın piyasaları baskı altında bırakmasıyla yaklaşık yüzde 2 gerileyerek nisan ayından bu yana en düşük seviyeleri gördü.

Avrupa’nın bazı bölgeleri ve Kuzey Amerika’da yapılan buğday biçimleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Karadeniz’den gerçekleştirilen sevkiyatlardaki aksamalara dair kaygıları hafifletiyor.

MISIR VE SOYA FASULYESİ DE GERİLEDİ

Öte yandan, Ukrayna’da üretilen tahılı Karadeniz üzerinden ihraç etmek üzere yürütülen müzakerelerde belirgin bir ilerleme sağlanamaması buğday ve mısır fiyatlarını etkiliyor.

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları dünün ardından bugün de geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içinde 10.13 dolar/bushel ile 4 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1.9 ekside 10.14 dolar/bushel, yani 372.6 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Mısır yüzde 1.4 gerileyerek 7.73 dolar/bushel yani 304.3 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 1.1 değer kaybederek 16.83 dolar/bushel yani 618.4 dolar/ton seviyesine geriledi. (REUTERS)



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