Küresel gıda fiyatları zirveden döndü

Türkiye'de gıda enflasyonu nisan ayında yüzde 90'a çıkarken, küresel gıda fiyatları ise nisan ayında, martta ulaştığı rekor seviyeden geriledi.

Sozcu.com.tr

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Dünya gıda fiyatları endeksi geçen ay rekor seviyeyi görmesinin ardından bitkisel yağ ve tahıl fiyatlarındaki düşüş nedeniyle nisan ayında hafif geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 159.7 seviyesinden nisan ayında 158.5’e düştü.

Mart ayında gıda fiyatları endeksi daha önce 159.3 olarak açıklanmıştı.

RUSYA’NIN İŞGALİNE DAİR ENDİŞELER ETKİLİ

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero Cullen, “Endeksteki hafif düşüş özellikle düşük gelirli ve gıda sıkıntısı çeken ülkeler için memnuniyet verici olabilir ancak gıda fiyatlarının hâlâ son dönemdeki zirveye yakın seyretmesi piyasada devam eden sıkılığı yansıtıyor ve kırılgan ülkelerde küresel gıda güvenliğine dair zorluk teşkil ediyor” dedi.

Nisan ayında gıda endeksi aylık bazda gerilese de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerine dair endişelerden de destek bularak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.8 yükseldi.

FAO, aynı zamanda 2022 için dünya buğday üretimi tahminini 784 milyon tondan 782 milyon tona indirdi.

TÜRKİYE’DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan, TÜİK’in dün açıkladığı nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olurken, nisanda aylık gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 13,38, yıllık bazda ise 90’a çıkmıştı.

TÜİK'e göre nisanda zam şampiyonu, bir ayda fiyatı yüzde 69,30 artış gösteren kuru soğan olurken; yüzde 45,27'lik artışla kıvırcık ikinci, yüzde 42,26 artışla domates üçüncü olmuştu.

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