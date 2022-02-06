Kuru bamya altınla yarışıyor

Bursa’da gittiği bir lokantada lokanta sahibi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a girdi fiyatlarından şikayet etti ve “Masraflarımız her geçen artıyor. Geçen sene 170 liraya aldığımız kuru bamyayı bu sene 600 liraya alıyoruz” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Bursa'da gittiği bir lokantada lokanta sahibi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a girdi fiyatlarından şikayet etti ve “Masraflarımız her geçen artıyor. Geçen sene 170 liraya aldığımız kuru bamyayı bu sene 600 liraya alıyoruz. Ve bunu vatandaşa yansıtamıyoruz” diyerek dert yandı.

Esnaf, lokantaya aldığı bütün ürünlerin en az 3 katına çıktığını, Aralık ayında ödediği 3 bin TL'lik elektrik faturasının sadece 15 günü zamlı olarak 8 bin 200 liraya çıktığını, 400 liraya aldıkları odunun da bin 700'e çıktığını söyledi. “Bu zamları elimizden geldiğince vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz” diyen lokanta sahibi, yaptıkları en ufak zamda satışlarının ciddi olarak düştüğünü ifade etti.

Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zam geldi derken kuru bamyanın hepsini geçtiğini, altınla yarıştığını ve 1 senede yüzde 400'den fazla zam geldiğine dikkat çeken Erkan Aydın, “Hükümeti iş bilmez ekonomik programları esnafı kiradan çok fatura ödetir hale getirdi. Esnaf zamlardan belini doğrultamıyor. En küçük bir ürünün dahi girdi maliyetinin sadece 1 senede yüzde 400 artmasıyla pandemiden yeni çıkan birçok esnafın maalesef dükkanlarını açamadıklarını görüyoruz. Çözüm değişim. 20 yılda ülkemizin geldiği durumu görüyoruz” diye konuştu.