Kuyruk çilesi sürüyor! 2.5 TL için saatlerce beklediler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş'ın Bandırma ilçesindeki ekmek büfesi önünde dar gelirli vatandaşlar, 300 gram pideyi 2,5 liradan alabilmek için metrelerce kuyrukta saatlerce bekledi. Yaşananlara tepki gösteren emekli bir vatandaş, "Kaderimiz böyle kuyruklarda beklemekle mi geçecek?" diye isyan etti.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş’ın Bandırma ilçesindeki ekmek büfesi önünde dar gelirli vatandaşlar, ucuz ramazan pidesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Bandırma’da Fırıntaş’ın ucuz ekmek büfesi önünde vatandaşlar, 300 gram Ramazan pidesini 2,5 liradan alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Sıranın eksilmediği kuyrukta bekleyen yaşlılar ayakta durmakta zorluk çekti.

“KADERİMİZ KUYRUKLARDA BEKLEMEKLE Mİ GEÇECEK”

Fırıntaş ekmek büfesi önünde yaşananlara tepki gösteren emekli bir vatandaş, “Böyle kuyruklara mahkum mu kalacağız? İki saat, üç saat bekleyeceğiz sonunda iki pide alacağız. Bizim kaderimiz böyle kuyruklarda beklemekle mi geçecek?” diye isyan etti.

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