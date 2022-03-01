Kuzey Akım 2 şirketi iflas başvurusuna hazırlanıyor

ABD'nin yaptırım kapsamına aldığı ve Almanya'nın askıya aldığı 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi yapan şirket iflas başvurusunda bulunmayı değerlendiriyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin yaptırım kapsamına aldığı ve Almanya’nın ruhsat sürecini durdurduğu Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde iflas gündeme geldi.

Reuters, 11 milyar dolarlık dev projeyi yapan İsviçre merkezli Kuzey Akım 2 AG şirketinin iflas başvurusu yapmayı değerlendirdiğini aktardı.

Rus doğalgaz tekeli Gazprom’un çoğunluk hissesine sahip olduğu Kuzey Akım 2 AG şirketinde Avrupa’dan Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de ortak olarak yer alıyordu.

ABD YAPTIRIM UYGULADI, ALMANYA ASKIYA ALDI

Rus gazını Almanya’ya taşımak üzere Baltık Denizi’nde inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattı projesini engellemek üzere ABD uzun yıllardır yaptırım tehdidinde bulunuyordu.

Yaptırım tehditleri nedeniyle geciken ve Almanya’nın onay sürecini geciktirdiği projede ruhsat süreci, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte rafa kaldırılmıştı.

ABD Başkanı Biden, 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını inşa eden Nord Stream 2 AG firması ve çalışanlarına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

55 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞIYACAKTI

ABD, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırmak, Avrupa Birliği ile Rusya’nın yakınlaşmasını önlemek için Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyordu. Ukrayna da transit ülke konumunu zayıflatacağı için projeye karşı çıkan ülkeler arasındaydı.

Toplam 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki projenin devreye girememesi, bu yıl Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının yüksek seyretmesinde etkili olmuştu.

Yıllık 55 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olan Kuzey Akım 1 hattına ikinci hattın eklenmesiyle toplam kapasite 110 milyar metreküpe çıkacaktı.

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