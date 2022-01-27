Lokum diyarında şeker krizi: Kapanma noktasına gelen işletmeler var

Türkiye’de adı lokumla özdeşleşen Afyonkarahisar’da şekerleme ve içecek sektöründe şeker krizi yaşanıyor. Sektör temsilcileri, özelleşen şeker fabrikasından doğrudan şeker alamadıklarını sadece aracılardan bulabildiklerini bu yüzden devletin açıkladığı fiyatın 2 katına şeker aldıklarını belirterek bazı işletmelerin bu nedenle kapanma noktasına geldiğini söyledi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 21'inci Meslek Komitesi (Şekerleme ve İçecek Sektörü) genişletilmiş toplantısı, ATSO hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. ATSO Meclis Üyesi Ömer Altınay'ın idaresinde, Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Serkan Ayhopa'nın da katılımıyla düzenlenen toplantıda şekerleme sektörünün sorunları ele alındı.

KAPANMA NOKTASINA GELEN İŞLETMELER VAR

Meslek Komitesi üyelerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği toplantıda şu hususlar üzerinde duruldu:

-Afyonkarahisar ile özdeşleşen lokumda kullanılan şeker fiyatlarında artış meydana gelmiştir.

-Üretici ve paketleme izni olan firmalar (marketler vb), Türk Şeker Fabrikaları'ndan 50 kilogramlık şeker çuvalını 250-260 TL dolaylarında edebilmekte; ancak şekerleme sektöründeki üretici firmalar, özelleştirilen Şeker Fabrikaları'ndan aynı rakama şeker tedarik edememektedir.

-Şekerleme üreticilerinin piyasadan şeker tedarik ücreti 450-500 TL'yi bulmaktadır. Özelleştirilen Şeker Fabrikaları'nın yeterli şeker arzı yapmadığı, sektördeki toptancıların ise fiyatların artacağı düşüncesiyle şeker satışını ileri tarihlere erteledikleri bilinmektedir.

-Bu durum, şeker piyasasında dengesizliğe neden olmakta; yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle kapanma noktasına gelen işletmeler bulunmaktadır.

“SEKTÖRDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Toplantının ardından ATSO Meclis Üyeleri Ömer Altınay ve Serkan Ayhopa, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Serteser,

“Afyonkarahisar, lokumu ve şekerleme ürünlerinin kalitesi ile haklı bir üne kavuşmuştur. Hem Afyon Lokumu geleneğini sürdüren ve bu bağlamda istihdam ve ihracat sağlayan, hem de ilimizin tanıtımına katkıda bulunan şekerleme sektöründeki sorunların en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışacağız.

Sayın Milletvekillerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve ilgili Bakanlık ile görüşerek Meclis Üyelerimiz Sayın Ömer Altınay ve Sayın Serkan Ayhopa ile birlikte bu işin takipçisi olacağız” dedi.

“AKP'Lİ VEKİLLERDEN ÇIT ÇIKMIYOR”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal sosyal medya hesabından şekerleme ve içecek sektörü temsilcilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Lokumcular özelleşen Şeker fabrikasından doğrudan şeker alamadıklarını aracılardan bulabildiklerini ve bu yüzden devletin açıkladığı fiyatın 2 katına şeker aldıklarını söylüyorlar. Şeker fabrikası satılmasın diye mücadele ederken bugünleri öngörmüştük.

Haklı çıktık. Biz fabrika satılmasın diye çırpınırken Afyon Şeker Fabrikası için kapı kapı müşteri arayan AKP vekillerinden bugün özelleşmeyle mağdur olan pancar üreticilerine nakliyecilere besicilere işçilere ve şekercilere yönelik çıt çıkmıyor. İşte siz bu kadar Afyonkarahisar milliyetçisisiniz.”

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