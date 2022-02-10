Londra toplantılarına katılan ekonomist: Nebati, Albayrak’tan daha iyi izlenim bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra toplantılarına katılan ekonomist Tim Ash, Nebati'nin eski bakan Berat Albayrak ile karşılaştırıldığında daha kendinden emin ve bilgili göründüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyaretinin yankıları sürüyor. Financial Times’a (FT) toplantılarla ilgili bilgi veren ekonomist Tim Ash, Nebati’nin önceki bakan Berat Albayrak’tan daha bilgili ve kendinden emin göründüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

İngiliz finans gazetesi Financial Times’ın etkinlikteki iki katılımcıdan aktardığı bilgilere göre, Nebati hükümetin yastık altı altınları sisteme entegre etmek için planladığı yeni girişimini duyurdu.

Toplantıdan aktarılanlara göre Nebati, Türk vatandaşlarının yastık altında tuttukları yaklaşık 250 milyar dolarlık altının yüzde 10’unun TL’ye çevrilmesini bekliyor. Yeni sistem bu haftasonu tanıtılacak.

NEBATİ: ENFLASYON DÜŞECEK

FT’nin aktardığına göre, Nebati ayrıca toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasını savundu ve enflasyonun bu yılın sonunda keskin bir şekilde düşeceğini belirtti.

Ayrıca FT’ye bilgi veren katılımcılar Nebati’nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile karşılaştırıldığında daha kendinden emin ve bilgili göründüğünü söyledi.

‘BİR HAMLESİ VARDI, HAZIRLIKLIYDI’

Toplantıya katılan BlueBay Asset Management gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, Nebati ile ilgili olarak, “Bir hamlesi vardı. Hazırlıklıydı” açıklamasında bulundu. Ash, Nebatinin, “Yabancı sermaye açığız. Sermaye kontrollerini unutun, bunu yapmayacağız” mesajını verdiğini belirtti.

Ancak diğer katılımcılar Nebati’nin açıklamalarına daha temkinli yaklaştı. FT’ye bilgi veren bir katılımcı, TL’yi ortodoks ekonomi politikaları yerine kur korumalı mevduat gibi araçlarla sabit tutma çabalarının sonunda geri tepebileceğini belirtti. Katılımcı, “Paranın değerlemesinin belirleyicisi faiz oranıdır. İdari yollarla dolardan arındırma mümkün değil. Belki bir yıl boyunca çalışabilir ama ondan sonra patlayacak” diye konuştu.

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