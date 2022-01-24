Manisa’daki fabrikalarda üretim yarıya düştü

BOTAŞ ve TEİAŞ'ın sanayiciye uyguladığı doğalgaz ve elektrik kesintileri nedeniyle Manisa’daki bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, bazı fabrikalarda üretim yarı yarıya düştü. Vestel’in Manisa’daki fabrikalarında ise bazı çalışanların evden çalıştığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaz kısıtlaması nedeniyle TEİAŞ'ın elektrik kısıtlamasına gitmesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikaları olumsuz yönde etkiledi.

Elektriğini doğalgaz ile üreten organize sanayi bölgelerinden birisi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ve büyük fabrikalara yan sanayi hizmeti veren Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz ve elektrik kısıtlaması sebebiyle kimi fabrika üretimi durdururken, kimi fabrikada ise üretime ara verdi.

OSB’DEN ELEKTRİK ALANLARA KISITLAMALI VERİLİYOR

Edinilen bilgilere göre doğalgaz ile elektrik üretimi yapan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne (Manisa OSB) ait Elektrik Üretim A.Ş.'den elektrik alan fabrikalarda çalışmaların durmaması için üretimin yüzde 50 oranında düşürüldüğü öğrenildi.

Manisa OSB'ye ait enerji santralinden elektrik almayan fabrikalarda ise üretimin bir günlüğüne durdurulduğu, fabrika işçilerine izin verildiğini edinilen bilgiler arasında yer aldı.

VESTEL’DE ÜRETİME BİR GÜN ARA

Manisa OSB'de faaliyet gösteren Vestel'in fabrikalarında ise elektrik sıkıntısı sebebiyle bir günlüğüne üretime ara verildi.

Vestel yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak personeline bilgilendirme amaçlı mesaj çekti. Personele çekilen mesajda şu bilgiler yer aldı:

“İçinde bulunduğumuz Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, Pazartesi günü (24 Ocak) yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle üretim olmayacaktır. Manisa yerleşkemizdeki tüm beyaz yakalı çalışma arkadaşlarımız için de Pazartesi günü ‘Evden Çalışma' uygulanacaktır. Dolasıyla fabrikamız için yemek ve ulaşım servisi hizmetleri de olmayacaktır.”

ÇARŞAMBA VE PERŞEME GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Yaşanan elektrik sıkıntısı sebebiyle bir günlüğüne üretime ara veren veya üretim kapasitesini yarıya yarıya düşüren Manisa OSB'deki fabrikalara 25 Ocak tarihiyle elektriğin tamamen verileceği, ancak 26-27 Ocak tarihlerinde ise kısıtlamanın tekrar yapılacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Denizli iş dünyası enerji kesintileriyle üretimin durmasına isyan etti

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaz kesintisinden muaf tutulacak sektörler belli oldu

İlginizi Çekebilir Doğalgaz kısıtlaması vatandaşı da yakacak: Beyaz eşyadan mobilyaya...