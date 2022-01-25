Mansur Yavaş duyurdu: Her ay 1 kilo et bedeli karşılığı 100 TL destek yatıracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'larına her ay düzenli olarak 1 kilo et bedeli karşılığı 100 TL destek yatırılacağını duyurdu. Vatandaşa SMS göndererek duyuruyu yapan Mansur Yavaş, "Alışverişlerinizi mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden yarından itibaren yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun, sağlıklı günler dilerim" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ‘Başkent Kart' uygulamasıyla ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı. Sosyal destek alan ailelere her ay düzenli olarak 1 kilogram et alabilmesi için destek yatırılacağı duyuruldu.

MANSUR YAVAŞ: HER AY 1 KG ET BEDELİ KARŞILIĞI 100 TL DESTEK YATIRACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla vatandaşa gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sizlere verdiğimiz ‘Kimse yatağa aç girmeyecek, hiçbir evladımız eğitim hakkından mahrum kalmayacak’ sözümüzden hareketle, sosyal destek alan ailelerimizin sağlıklı beslenmeleri için Başkent Kartlarınıza aylık düzenli olarak 1 kg et bedeli karşılığı 100 TL destek yatıracağız. Yatırılan destek tutarları dilediğiniz yerden sadece et ürünleri alabilmeniz içindir.

“SADECE ET ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK”

* Kart hareketlerinden et ürünleri dışında yapılan alışverişler tespit edildiğinde ete ihtiyacınız olmadığı gerekçesiyle et yardımınız sonlandırılacak, diğer sosyal yardımlarımız aynen devam edecektir.

“YARINDAN İTİBAREN ALABİLİRSİNİZ”

* Bu mesaj şimdi yatırılan destek tutarının sadece et ürünleri alışverişinde kullanılabileceğine dair gönderilmiştir. Bu konuya gereken hassasiyeti gösterip mağdur olmayınız.

* Alışverişlerinizi mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden yarından itibaren yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun, sağlıklı günler dilerim.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı ‘Başkent Kart’ ile yapılan alışverişlerde en büyük payı gıda harcamaları oluşturuyor.

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