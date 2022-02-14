Marketlerde KDV denetimi başladı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Karabük’teki marketlerde denetimlere başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Karabük'te Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri marketlerde denetimlere başladı.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

GAZİANTEP’TE DE DENETİM VARDI

Temel gıda maddelerinde uygulanan yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü denetimlere başladı. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri etiketleri denetledi. Karara ilişkin market ve bakkalları bilgilendiren ekipler, işletme sahiplerini karara uymaları noktasında uyardı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler, uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi. İHA

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