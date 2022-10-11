Memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Her geçen yükselen hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayında yapılacak olan zammı beklemeye başladı. Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçları yeni maaş zamlarına yönelik de ipucunu verdi. 2022 enflasyon beklentilerine göre ocak zam oranı SSK, Bağ-Kur emeklisi için yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için yüzde 18.83 olacak.

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Memur ve emekliler ilki Ocak ayında, ikincisi Temmuz ayında olmak üzere iki kez zam alıyor. Emekliler ile memurlar geçim dertlerinin bir nebze azalması için Ocak zammı haberini dört gözle bekliyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 enflasyon beklentisi yüzde 67.73 olarak göze çarptı. Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı. Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

10.824 TL'YE ÇIKACAK

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18.83 olarak gerçekleşecek. Buna göre, 9.109 TL olan memur maaşı 10.824 TL'ye, 6.077 TL olan memur emeklisi maaşı 7.221 TL'ye çıkacak. Tahminlere göre 7.476 lira olan emekli öğretmen maaşı zamdan sonra 8.8884 liraya yükselecek.

ÖĞRETMEN MAAŞI 14. 588'YE ULAŞIR

Yeni maaş hesaplarına göre, ocak zammı ile 1/4 öğretmen maaşı 12.276 TL’den, 14.588 TL’ye, 8/1 polis memuru maaşı 13.747 TL’den 16.336 TL’ye, 5/1 lisans mezunu hemşire maaşı 11.828 TL’den 14.055 TL’ye, uzman doktor maaşı 18.853 TL'den 22.403 TL’ye çıkacak. 25.984 TL olan profesör maaşı 30.887 TL’ye ulaşacak. 12.752 TL olan vaiz maaşı ise 15.153 TL olacak.