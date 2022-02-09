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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve TOBB’dan ekonomi zirvesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yayınlanma: 17:38 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve TOBB’dan ekonomi zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (İHA)

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