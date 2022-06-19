Merkez Bankası’nın faize dokunması beklenmiyor

Büyük merkez bankalarının arka arkaya açıkladığı faiz artırma kararları ve yüzde 73’ü aşan enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın 23 Haziran’da yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

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Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE HEYECAN YOK

Gelişmekte olan ülkelerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) takip ederek faiz artırımlarına devam ettiği ortamda, Türkiye'de gelecek hafta yapılacak toplantıya dair bir heyecan yok, çünkü Merkez Bankası'nın ne yönde karar alacağını belirlediği bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki hafta yaptığı konuşmada “Bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİYOR

“Merkez Bankası, zorlu koşullara rağmen ortodoks para politikasına dönüş ve faiz artırım sinyali vermiyor” yorumunu yapan Tera Yatırım Baş ekonomisti Enver Erkan, TCMB'nin haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre Merkez Bankası'nın 24 ay sonrası için politika faizini yüzde 19.79 olarak öngördüğüne işaret ederek, “Orta vadede para politikasında sıkılaşma beklendiği görülüyor. Bu görüşe katılsak da 23 Haziran toplantısında faiz değişikliği beklemiyoruz” dedi.

Erdoğan'ın faiz artırılmayacağını aksine düşürmeye devam edeceklerine yönelik sözlerine işaret eden İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros da “Yapılan açıklamalar baz alındığında gelişmekte olan ülkelerin faiz artırımlarına devam ettiği ortamda Türkiye olarak faiz artırımı yapılmayacağı net gibi gözüküyor” dedi.

TL savunmasız bırakıldıkça iyileşme mümkün değil

■ Aşırı gevşek para politikasının ve yirmi yılın en hızlı enflasyonunun baskısı altında, TL bu yıl dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Türkiye'de reel faizin benzer ülkelerin oldukça gerisinde, eksi (-) yüzde 59.50'li seviyelerde olması TL'yi savunmasız bırakıyor. Yeni Ekonomi Modeli'nde faizin kesinlikle masada olmadığını ifade eden Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Faiz dışı seçenekler deneniyor, fakat enflasyon kontrol edilemeyecek seviyelere çıktı ki haziranda da yüzde 80'e yakın bir oranın görülmesi bekleniyor. TL savunmasız bırakıldıkça göstergelerde iyileşme olması mümkün değil” yorumunu yaptı.

Bu hafta dolar kazandırdı

■ Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0.38 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1.88, dolar yüzde 1.81, Euro ise yüzde 1.37 değer kazandı. Bu hafta dolar yüzde 1.81 değer kazanarak 17.3200 liraya, Euro da yüzde 1.37 artışla 18.1310 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.88 kazanımla 1.030 liraya yükseldi.