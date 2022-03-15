Merkez’den hükümete rekor vergi desteği

Merkez Bankası bu yıl Hazine’ye yaklaşık 17 milyar lira vergi ödeyerek yeni bir rekora imza atacak.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin bütçesine en büyük desteği sağlayan kurum haline gelen Merkez Bankası bu yıl Hazine'ye yaklaşık 17 milyar lira vergi ödeyerek yeni bir rekora imza atacak. Merkez Bankası ayrıca Hazine'ye yaklaşık 45 milyar lira kâr payı ile 4.3 milyar lira da ihtiyat akçesi ödeyecek. Kâr payı ve ihtiyat akçesi sayesinde bugün açıklanacak şubat ayı bütçesinin de tıpkı ocak bütçesi gibi fazla vermesi bekleniyor.

BİLANÇO İKİYE KATLANDI

Merkez Bankası 2021 yılı bilançosu 2 trilyon 496 milyar liraya ulaştı. Bankanın 2020 bilanço büyüklüğü 1 trilyon 244 milyar lira olmuştu. Kur ve altın fiyatlarının yükselmesiyle bilançosu ikiye katlanan Merkez Bankası 2021 yılında 57 milyar 483 milyon lira dönem kârı elde etti.

ALTIN VARLIĞI AZALDI

Banka, bu kâr üzerinden bu yıl devlet bütçesine 16 milyar 989 milyon lira vergi ödeyecek. Banka 2020 yılında 9 milyar, 2019 yılında ise 11.7 milyar lira vergi ödemişti. Bankanın 2021 yılı bilançosundaki ihtiyat akçesi hesabında 4 milyar 638 milyon lira kaynak oluştu. Merkez Bankası'ndaki altın varlığı, son bir yıl içerisinde 58.6 ton birden azalarak 2021 yılı sonu itibarıyla 657.7 tona düştü. 2020 yılı bilançosunda Merkez Bankası'ndaki altın varlığı 716.3 tona kadar yükselmişti. Merkez'in altın varlığının azalmasında altının zorunlu karşılıklardaki payının aşağı çekilmesi etkili oldu. Merkez'de tutulan Hazine'ye ait altınların miktarı da 60 tondan 44.3 tona düştü.

Tedavüle sürdüğü para çoğaldı

Bilançoya göre Merkez Bankası'nın tedavüle sürdüğü banknotların tutarı yüzde 25 oranında artarak 188.3 milyar liradan 235.4 milyar liraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) sağlanan yaklaşık 6.4 milyar dolarlık SDR (özel çekme hakkı) sonucu Hazine'nin yükümlülüğü, döviz kurunun artması nedeniyle bilançoya 100.6 milyar lira olarak yansıdı. Merkez Bankası'nın takipteki alacakları da 20.5 milyar lirayı aştı.