Microsoft kârını artırdı, bulut rekabeti yüzünden hisseler çakıldı

Microsoft'un kârı ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Ancak şirketin bulut teknolojisi platformu Azure'ın istenen büyümeyi yakalayamaması borsada hisseleri sarstı.

Sozcu.com.tr

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Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz yıla ait ekim-aralık dönemi bilançolarını açıkladı. Buna göre şirketin net kâr ve geliri arttı. Ancak Microsoft’un bulut teknolojisi hizmeti veren programı Azure’ın büyüme hızının düşmesi yatırımcıların ABD borsalarında hisse satmasına neden oldu.

Buna göre, şirketin net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde Microsoft’un geliri 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20’lik bir artış gösterdi.

HİSSELERDE BÜYÜK DALGALANMA

Şirketin bulut platformu Azure’nin geliri ise son çeyreklere göre yavaşladı. Azure’ın gelirindeki yıllık artış yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bu da tahminlerin ve önceki çeyrek büyümelerinin altında oldu..

Yatırımcının buna ilk tepkisi ise hisse satmak oldu. Bilançonun açıklanmasının ardından Microsoft hisseleri yüzde 5’ten fazla düştü. Ardından, bir konferans görüşmesinde şirket, yakından izlenen Azure gelir artışının bir sonraki çeyrekte hızlanacağını bildirdi. Sonrasında hisseler bir miktar toparlandı.

Microsoft hisseleri, dün New York kapanışında yüzde 2,7 düşüşle 288 dolar geriledikten sonra, raporun ardından genişletilmiş işlemlerde yaklaşık yüzde 4,7 düştü. Şirketin senedi 2021’de toplam yüzde 51 artarken, 2022 başından bu yana toplam yüzde 14 düştü.

Bulut teknolojisinden elde edilen gelirler istikrarlı bir şekilde artarken, Microsoft, Amazon ve Google ile bu alanda büyük bir rekabet içinde.

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