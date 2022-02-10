Migros’un Esenyurt deposunda iş bırakan işçiler işten atıldı

Migros'un Esenyurt'taki deposunda maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi bazı işçilerin işine son verildi. İşçiler, taleplerine işten çıkarılanların geri alınmasını da ekleyerek eylemlerine devam ediyor. Taşeron firma Us Grup'tan yapılan açıklamada ise yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54'ü bulduğu vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Migros’un Esenyurt’taki deposunda taşeron firma US Grup’un yüzde 8’lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi bazı işçilerin işine son verildi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) Örgütlenme Sekreteri Kemal Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, işten atılan işçilerin sayısı önce 120’yi sonra 250’yi buldu.

Prim sistemiyle çalışan bu işçilerin her ay 1500 TL prim almaları gerekirken bir gün işe gelmeseler bile tüm primlerinin yandığını, hiçbir şekilde prim ödenmediğini söyleyen Yılmaz, “Ay sonunda işçilerin eline geçen net maaş, asgari ücret. Bununla geçinemediklerini, maaşlarının iyileştirilmesini, primlerin düzenli hale getirilmesini ve atılan tüm işçilerin geri alınmasını talep ediyorlar” diye konuştu.

US GRUP: ZAM ORANI PRİMLER DAHİL YÜZDE 54

Taşeron firma US Grup’un yaptığı yazılı açıklamada ise, yüzde 8’lik zam yapıldığı reddedilerek, gerçekleşen zam oranının primlerdeki artışlarla birlikte yüzde 54’ü bulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Dağıtım merkezimizde ocak ayı ücretleri pazartesi günü ödenmiş, daha önceki açıklamalarımızda yer aldığı gibi, sadece yüzde 15’i asgari ücret seviyesinde olan brüt ücretlere yüzde 39, ayrıca primler dahil yüzde 54’lük bir artış yapıldığı tüm çalışanlarımızca da görülmüştür” denildi.

Açıklamada ayrıca, yapılan eylemler nedeniyle dağıtım merkezinin işlerinin kesintiye uğradığına dikkat çekilerek, işten çıkarmaların zorunlu hale geldiği savunuldu:

“Tüm şeffaf iletişimimize ve yapmış olduğumuz 2 yazılı ihtara rağmen kanunsuz eylemlerine devam eden bu kişiler Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının 5 gündür kesintiye uğramasına sebep olmuşlardır” Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz.”

DGD-SEN: BORDROLARLA KANITLAYIN

Öte yandan, DGD-Sen’den Örgütlenme Uzmanı Betül Celep, taşeron firmanın açıkladığı ‘primlerle dahil yapılan zam oranı yüzde 54’ açıklamasına karşılık olarak firmadan bunu kanıtlayacak bir belge ortaya koymasını talep ettiklerini söyledi.

Celep, işçilerin ay sonunda eline geçen ücretin asgari ücret olduğunu, bununla geçinemediklerini, deposunda çalıştıkları marketten rahatlıkla alışveriş yapamadıklarını ifade etti.

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