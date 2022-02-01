MMO: Kademeli elektrik tarifesinde iklim şartları da değerlendirilmeli

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, elektrikte kademeli tarife uygulamasının iklim şartları göz alınarak yeniden değerlendirilmesini talep etti.

İsmail AKIN

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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, en düşük tarifede günlük 5 kilovat elektrik tüketiminin 7 kilovata yükseltilmesinin olumlu gözükse de, Antalya gibi ılıman iklimlerde yeterli olmayacağını söyledi.

Atmaca, bu nedenle elektrik birim fiyatlarının bölgesel faktörlerin göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiği ifade etti.

Atmaca, “Isıtmada dikkate alınan iklimsel şartların, ılıman iklime sahip bölgelerde de soğutma ihtiyacı yoğunluğu dikkate alınarak elektrik kullanımında da dikkate alınması, Antalya gibi ılıman iklime sahip ve uzunca bir süre soğutma ihtiyacı olan bölgelerde elektriksel kademe değerinin ve birim elektrik fiyatlarının bu ihtiyacı da gözetecek şekilde tekrar değerlendirilmesi uygun olacaktır” diye konuştu.

‘GÜNDE 10 SAAT KLİMA KULLANIMI AYDA 300 KİLOVAT’

Isıtmanın insanın temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu ancak günümüz yaşam koşulları ele alındığında artık bazı iklimler için soğutmanın da temel bir ihtiyaç haline geldiğini dile getiren Atmaca, şöyle devam etti:

“Evsel klimalar ile soğutma, ılıman iklim kuşağına sahip bölgelerde haliyle yüksektir. 9000 Btu/h kapasiteli en düşük kapasiteli bir cihaz dahi dış sıcaklık ve kompresör tipine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 1 kilovat elektrik tüketecektir.

Günde 10 saat kullanılan ve sadece küçük bir odayı soğutabilecek bu klima bile günde 10 saat çalıştığında 10 kilovah elektrik tüketecektir ki bu da ayda 300 kilovat'a tekabül etmektedir.

Kaldı ki bu hanenin tek elektrik tüketen cihazı da klima olmayacaktır. Bu örnek dahi göstermektedir ki günlük 7 kilovat, aylık 210 kilovat kademe sınırı sıcak iklime sahip ve soğutma ihtiyacı yüksek bölgeler için oldukça düşüktür.”

‘TİCARİ ABONELERDE İNDİRİME GİDİLMELİ’

Ticari elektrik aboneleri için bir kademe sınırı olmasa da, bu kullanımlar için soğutma ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak birim fiyat indirimi faydalı olacağını söyleyen Atmaca,

“Bu ticari elektrik aboneleri için bir kademe sınırı olmasa da halihazırda yüksek olacak tüketimlerin soğutma mevsimi ile daha da yükseleceği açıktır. Isıtmada doğalgaz kullanımı için göz önünde bulundurulan iklimsel şartların soğutmada da dikkate alınması ve ticari aboneler için birim elektrik fiyatlarının bu ihtiyaca göre şekillendirilmesi uygun olacaktır” diye konuştu.

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