Motorinde indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece motorinde büyük indirim olacak.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt ürünlerine yansımaya başlıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 9 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Hafta başında 113 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı dün 100 dolar seviyesine gerilemişti. Bu gerileme, uluslararası motorin fiyatında düşüşü beraberinde getirdi. Dolar/TL kurunda dünkü yükseliş olmasaydı, indirim miktarı yaklaşık 30 kuruş daha fazla olacaktı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,55 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 24,66 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,20 TL, Ankara ve İzmir’de 25,32 TL seviyesinde bulunuyor.

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