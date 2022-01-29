MTV ne kadar oldu? MTV ödeme son günü ne zaman?

MTV için 2022 yılına ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. MTV için yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 25 civarında artış yaşandı.

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Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak. 7256 sayılı yapılandırmada 7’nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3’üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2022 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün







MTV 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021’den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.