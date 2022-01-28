Muğlalı üreticiler ayakta kalabilmek için mücadele veriyor

Muğla’daki borsa ve oda başkanları, üyelerinin ayakta kalabilmek için çok zor şartlarda mücadele verdiklerini belirterek, “Olumsuzlukların gittikçe arttığı bu dönemde yeni ekonomik destek programlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz” açıklamasında bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’daki borsa ve oda başkanları yaptıkları ortak açıklamada üyelerinin ayakta kalabilmek için çok zor şartlarda mücadele verdiklerini açıkladı.

Muğla Ticaret Borsası’nın yanı sıra Bodrum, Fethiye, Milas ticaret ve sanayi odalarının başkanlarının imzalarının yer aldığı açıklamada, 2019’dan bu yana ekonomik sorun yaşayan üye işletmelerin ve esnafın, ticari kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle finansmana erişim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Olumsuzlukların gittikçe arttığı bu dönemde yeni ekonomik destek programlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz” denildi.

‘FAİZLER YÜZÜNDEN İŞ YAPAMAZ DURUMDAYIZ’

Ticari kredi faizlerinin yüksekliğinin üyeleri iş yapamaz duruma getirdiğinin belirtildiği açıklamada, “Bankaların tamamı, finansmana erişimde üyelerimize zorluklar çıkarmaktalar. Özel bankalara kıyasla daha düşük faizli kredi veren kamu bankaları da üyelerimizin kullanacakları kredileri vermede zorluklar çıkartmaktadır. Bir başka deyişle özel sektör bankaları gibi kamu bankaları da kredi vermekte iştahlı değiller” denildi.

“Bırakın yatırım için kredi kullanmayı, üyelerimiz, ayakta kalıp işlerini sürdürebilmeleri için kredi kullanmak durumunda olup finansmana ulaşmakta oldukça zorlanıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu problemin çözülmesi reel sektörü rahatlatacaktır. Uzun vadeli kredi kullanmak bankaların tutumu yüzünden imkansız hale gelmiş durumda.

Politika faizlerinin yüzde 14’lerde olmasının reel faizlere yansımasını maalesef görememekteyiz. Bu durum büyük ölçüde bankaların borçlanma maliyetlerinde kaynaklanıyor olsa da uluslararası piyasalardan daha ucuz borçlanarak yurt içindeki işletmelere ucuz kredi imkanlarının yaratılması yönünde çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.”

ZAMLAR PERİŞAN ETTİ

Son dönemdeki su faturalarındaki katı atık bedellerinin artışı, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamlar ve asgari ücrete gelen yüzde 50,54 artış ile işverene yansıyan ilave yük üye işletmeleri çok zora soktuğunun açıklandığı açıklamanın devamı şöyle:

“İlimiz reel sektörü için eylül 2019'daki Thomas Cook krizi ile başlayan sıkıntılar, corona virüs salgını, son 650 yılın ilimiz coğrafyasındaki en büyük orman yangın felaketi, piyasalardaki dövizin sert dalgalanması, sanayicimize verilen elektrik enerjisinin geçicide olsa kısıtlanması, yüksek enflasyon ve fiyat artışı ile arz eksikliğinden kaynaklanan ürün tedarikindeki daralmalar ilimiz reel sektörünü oldukça büyük sıkıntılara sokmaya devam etmektedir.

İlimizde özellikle hizmet sektöründe birçok işletmenin faaliyetlerini sürdüremez hale geldiğini ve hatta bazılarının kapandığını üzüntüyle ifade etmek istiyoruz.

Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatlarındaki aşırı artışı müşterilere sundukları ürünlerde fiyatlara yansıtamayan işletmecilerin, faturalarını dahi ödemekte sorunlar yaşadıklarını görüyoruz.

Enflasyona karşın yapılan işçi ve memur maaş zamlarını olumlu bulmakla birlikte sağlıklı ticaret yapabileceğimiz bir ekonomik yapının koşullarının halen oluşmadığını görmekteyiz. Olumsuzlukların gittikçe arttığı bu dönemde yeni ekonomik destek programlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.”

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