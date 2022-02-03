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Müteahhit yeterliliği bir yıl daha aranmayacak

Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş ancak yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği şartı 1 yıl süreyle daha aranmayacak.

Yayınlanma: 07:50 - 03 Şubat 2022 Güncellenme:
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Müteahhit yeterliliği bir yıl daha aranmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde yapılan değişiklikle yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği aranmama süresi 31 Aralık 2021 iken, 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Uygulamayı 1 yıl erteleyen madde şöyle: 
2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

Geçici 1. madde 3. fırka a bendi: 

Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar müteahhit yeterliği aranmaz.

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