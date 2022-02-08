Nakliyeciler Gebze’de cuma gününe kadar kontak kapattı

Nakliyeciler, Türkiye’nin en büyük kamyon ve TIR garajı olan Gebze Nakliyeciler Garajı’nda, akaryakıt zamlarından dolayı 11 Şubat Cuma gününe kadar kontak kapatma kararı aldı. Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, “Herkesin, buradaki insanların sesini duyması lazım. Buna kulak vermesi ve bu zamların geri alınması lazım. Yoksa nefes alamıyoruz. Artık ümüğümüzü sıkmışlar, boğazımızı sıkmışlar, nefes alamaz hale gelmiş durumdayız” dedi.

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Halil ATAŞ Batuhan SERİM

Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, 2 bin kamyoncu ve mal sahibinin katılımıyla Gebze Nakliyeciler Garajı'nda basın açıklaması yaptı. Eyleme, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü de katılarak destek verdi.

“BU ZAMLARIN GERİ ALINMASI LAZIM, NEFES ALAMIYORUZ”

Nakliyecilerin sırtına büyük bir yük bindiğini, ifade eden Nakliyat İş Genel Sekreteri Erdal Kopal, kamyon ve tır şoförlerinin yaşadıkları sıkıntılarını anlatarak seslerinin duyulmasını istedi. Kopal, “Herkesin, buradaki insanların sesini duyması lazım. Buna kulak vermesi ve bu zamların geri alınması lazım. Yoksa nefes alamıyoruz. Artık ümüğümüzü sıkmışlar, boğazımızı sıkmışlar, nefes alamaz hale gelmiş durumdayız.” ifadelerini kullandı.

“TEK SORUN MAZOT MU?”

Bir esnaf da söz alarak, “Tek sorun mazot mu? Lastiği var, sigortası var, cartı var, curtu var…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“AKARYAKIT ZAMLARI GERİ ALINSIN” YAZILI PANKART AÇILDI

Açıklamaların ardından siyasiler ve kamyoncular, “Akaryakıt zamları geri alınsın” pankartı ile araçlarının önünde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

“CUMA GÜNÜ TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, konuya ilişkin SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, bugünkü eyleme ilişkin şu bilgileri verdi:

* Akaryakıt fiyatlarına yapılan fahiş artışlar, kamyoncuların yığınla yaşadığı sorun ve problemler konuşuldu. Bunlarla ilgili çözümlerin sağlanması, iktidar partisinin bu konudaki sorunların çözümü konusunda bir şeyler yapılması yönünde beklenti var.

* Kamyoncular, (eyleme katılan) muhalefet partilerinden milletvekillerine de sorunlarını, problemlerini dile getirdiler. Meclis'te gündeme getirileceği, kamuoyuna buradaki haklı taleplerin iletileceği ifade edildi.

* Cuma gününe kadar devam edecek bu kontak kapatma eylemi. Cuma günü tekrar değerlendirme yapılacak nasıl bir yol izleneceği konusunda.

MECLİS'TE ÖNERGE, YASA TEKLİFİ VERİLDİ AMA…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, haklı taleplerin duyulması, zamların geri alınması, kamyoncuların yaşadığı problem ve sorunların çözülmesiyle ilgili Meclis'te soru önergesi, yasa teklifi verdiklerini ama bunların iktidar tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

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