Ne Musk Ne Bezos… Dünya Hintli milyarderin yükselişini konuşuyor

Hintli milyarder Guatam Adani, 2022'nin ilk 38 gününde dünyada servetini en çok artıran isim oldu. Servetine bu dönemde 12 milyar dolar katan Adani, hem ülkesinin hem de Asya'nın en zengini unvanını da ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de 2022'de borsadaki düşüşler milyarderlerin serveti eritirken, Hindistanlı Gautam Adani'nin yükselişi dikkat çekiyor.

1 Ocak-7 Şubat 2022 döneminde dünyanın en zengini Elon Musk'ın serveti, 35,5 milyar dolar düşüşle 235 milyar dolara geriledi.

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti 9,35 milyar dolar düşüşle 183 milyar dolara geriledi.

Fransa'nın ve Avrupa'nın en zengini Bernard Arnault'nun serveti 9,76 milyar dolar düşüle 168 milyar dolara geriledi.

Microsoft'un patronu Bill Gates'in serveti 9,55 milyar dolar düşüşle 129 milyar dolara geriledi.

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in serveti, 40,5 milyar düşüşle 85 milyar dolara geriledi.

SERVETİ 38 GÜNDE 12 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu dönemde Hintli Guatam Adani'nin serveti ise tam 12 milyar dolar düşüşle 88,5 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında 10. sıraya yükselen Adani, servetindeki son artışlarla birlikte Hindistanlı rakibi Mukesh Ambani'yi geçerek Asya'nın en zengini unvanını ele geçirdi.

Ambani'nin serveti 2022'de 2,1 milyar dolar düşüşle 87,9 milyar dolara geriledi.

İKİ YILDA 15'E KATLANDI

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani'nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Şubat 2021'de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece 59 yaşındaki Adani'nin serveti, iki yıldan kısa bir sürede 15'e katlanmış oldu.

Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor.

Mumbai merkezli aracı kurum HDFC Securities'in araştırma birimi şefi Deepak Jasani, Bloomberg'e yaptığı açıklamada “Adani Grubu, gelişen tüm sektörleri doğru zamanda tespit etti ve bu sektörlere giriş yaptı. Bu da seçkin bir yabancı portföy yatırımcısı grubunu cezbetti” dedi.

Jasani, Adani'nin yatırımlar için finansman bulmakta zorlukla pek karşılaşmadığına işaret etti.

ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ BORSADA UÇTU

Adani Group’un borsaya kote hisselerinden bazıları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2,9 trilyon dolarlık ülke ekonomisini canlandırma ve 2070’e kadar karbon net sıfır hedefine ulaşma yolunda attığı adımların etkisiyle son iki yılda son iki yılda yüzde 600’den fazla yükseldi.

Adani, 2030 yılına kadar 70 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı vaat etmişti.

Adani Yeşil Enerji ve Adani Total Gas şirketlerinin hisseleri Mumbai borsasında 2020 yılı başından bu yana yüzde 1000'in üzerinde değer kazandı.

Adani İşletmeler şirketi hisselerinde değer artışı bu dönemde yüzde 730'u aşarken, bu artış oranları Adani İletim şirketinde yüzde 500'ü, Adani Limanlar'da yüzde 95'i aşmıştı.

Yaklaşık 20 yıl önce fidye için kaçırılan Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı'nda 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biri olmuştu.

Hindistan’da muhalefet, Adani’nin aşırı sağ çizgideki Başbakanı Modi ile yakınlığı sayesinde servetini artırdığı eleştirilerini yöneltiyor.

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