Haberler - Ekonomi

Nebati ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi

11 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle, 8 Ocak'ta da reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün de bazı ekonomist, akademisyen ve piyasa analistleri ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 15:25 - 22 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nebati ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Toplantı saat 14.30’da başladı.

Toplantıda Nebati’nin, Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlattığı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İŞ DÜNYASIYLA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

1 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Nebati, 8 Ocak 2022'de de reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşmuştu. (DHA)

Nureddin Nebati iş kadınlarıyla buluştu İlginizi Çekebilir Nureddin Nebati iş kadınlarıyla buluştu Reuters: İktidara yakın kaynaklar Nebati ile ilgili endişelerini dile getirdi İlginizi Çekebilir Reuters: İktidara yakın kaynaklar Nebati ile ilgili endişelerini dile getirdi Konut fiyatları ve kira bedelleri çıldırdı, iktidar seyrediyor İlginizi Çekebilir Konut fiyatları ve kira bedelleri çıldırdı, iktidar seyrediyor İran'dan gaz akışı sembolik düzeyde, elektrik kesintileri başlıyor İlginizi Çekebilir İran'dan gaz akışı sembolik düzeyde, elektrik kesintileri başlıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP doğalgaz Ekonomi İran Kadın Maliye Bakanı Nureddin Nebati Reuters Sanayi Türkiye