Nebati ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi

11 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle, 8 Ocak'ta da reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün de bazı ekonomist, akademisyen ve piyasa analistleri ile bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Toplantı saat 14.30’da başladı.

Toplantıda Nebati’nin, Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlattığı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

İŞ DÜNYASIYLA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

1 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Nebati, 8 Ocak 2022'de de reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluşmuştu. (DHA)



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