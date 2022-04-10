Nebati: Enflasyon aralık ayından sonra düşecek

Esnaf satış yapamamaktan şikâyetçiyken 'Piyasada işler elhamdülillah iyi' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kez de sofra kuramaz hale gelen vatandaşa "Aynı sofradayız" diye seslendi. Nebati, düşük enflasyon için de tarih verdi.

Sozcu.com.tr

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Çarşı pazarda sürekli zamlanan fiyatlar vatandaşın mutfağındaki yangını büyütmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den artan hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Gıda fiyatlarının geldiği seviyeden dolayı sofra kuramaz hale gelen vatandaşa seslenen Nebati, “Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz” dedi.

‘Türkiye’deki enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini’ ileri süren Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

‘HALKIN İÇ DÜNYASINI, NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ’

Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) iftar yemeğinde konuştu.

Nebati, “Bu halkın, gençlerin, kadınların ve çocukların iç dünyasını, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen Türkiye’nin her zaman bunları atlatıp yoluna devam edecek kapasitede olduğunu ifade eden Nebati, şöyle devam etti:

“Biz gözlerimizi kapatıp yaşanan zorlukları görmezden gelmiyoruz. 21’inci yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılıdır. Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik. Tedavide, petrol fiyatlarında ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yükseliyor. Ama bir ülke çıktı. Bir lider çıktı. Ukrayna’yla da Rusya’yla da sorunların giderilmesinde İstanbul’u merkez yaptı. İstanbul merkez olmakla zaten övünüyordu, şimdi bu kanıtlandı. Biz böyle bir ülkeyiz. Onun için biz hep beraberiz.”

30 LİRADAN AŞAĞI MEYVE SEBZE KALMADI

Öte yandan, çarşı pazarda sürekli zamlanan fiyatlar vatandaşın mutfağındaki yangını büyütmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gıda enflasyonu mart ayında aylık bazda yüzde 4.73 artarken, yıllık bazda yüzde 70.33 yükselmişti.

Son verilere göre, patatesteki yıllık artış yüzde 207 olurken, salatalık yüzde 193, patlıcan yüzde 185, dereotu yüzde 158, kabak yüzde 154 ve karnabahar yüzde 146 zamlanmıştı.

Halihazırda pazarda sebze meyve fiyatları el yakmaya devam ediyor. Enflasyonun gelecek aylarda daha da artması bekleniyor. Şu an ise bir kilo domatesin pazardaki fiyatı 28 lira iken bir kilo patlıcan 35 lira, dolmalık biberin kilosu ise 50 liradan satılıyor.

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