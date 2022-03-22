Nebati: TL şu an en zayıf durumunda, gideceği yer yok, vatandaş rahat olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında dramatik şekilde değer kaybeden Türk Lirası hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Nebati, "Bunlar bekliyorlar dolar 20, 30 TL olacak. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda" dedi.

Müslüm EVCİ

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 yerel televizyonda yayımlanan “Anadolu Soruyor Programı’nın canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, “Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun” dedi.

Nebati, Türk Lirası'nın en zayıf durumunu yaşadığını söylemesinin ardından, “Yatırımcı niye çıksın. En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek” diye konuştu.

‘PETROLÜ BEN ÜRETMİYORUM, İTHAL EDİYORUM’

Nebati ayrıca, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının çok ucuz olduğunu belirtti ve “Petrol fiyatlarında artışı da hissettiririz, düşüşü de hissettiririz. Bu konuda geri adım atmayacağız” dedi.

“Çünkü sonuçta bütçenin de bir takım zorlukları vardır. Yani kusura bakmasınlar, muhalefet haksızlık yapıyor söyleyeyim” diyen Nebati,

“Bu petrolü ben üretmiyorum, petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor. Bizde kesinlikle şu anda (akaryakıt), çok çok ucuz. Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirme yapılsa bile” diye konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Nebati'nin açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “20 yıl ülke yönetip Türk Lirası’nın değerini yok ettiler. Bunu da utanmadan rahatlıkla söylüyorlar” dedi.

Nebati’ye bir tepki de Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu’dan geldi.

Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bakan Nebati: “TL’yi olabilecek en düşük seviyeye düşürdük. Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.” İyi bir şey yapmış gibi övünerek bu cümleleri söylüyor. Yorum sizin.”

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