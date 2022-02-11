Nebati: Yaza doğru enflasyonda gevşeme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında enflasyondaki gelişmeler ve kur korumalı mevduatla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuk olduğu televizyon programında soruları yanıtlıyor.

Bloomberg HT televizyonunda konuşan Nebati’nin hükümetin ekonomi politikasında kullanılacak yeni enstrümanlar ve yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesi konusunda bilgi vermesi bekleniyor.

“Kur korumalı mevduat dün akşam itibariyle 340 milyar lira bir seviyeye ulaştı. ilk günlerde yüzde 10 civarında döviz bozumu varken bugün dövizden dönüşlerin payı yüzde 49’a ulaştı.” bilgisini veren Nebati kur korumalı mevduat sistemi ne zaman sona erecek sorusu ile ilgili şu yanıtı verdi:

“Yasanın verdiği imkan 31 Aralık 2022’ye kadar. 2022 sonunda sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl uzatma yetkisi var ama bundan önce kesme yetkisi var. Hem merkez bankasının imkanlarını genişletme açısından hem de bireysellerdeki inancın pekiştirilmesi anlamında gündemimizde kalmaya devam ediyor. Çıkış için optimal noktaya ulaşmamız gerekiyor”

‘ENFLASYONLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ’

Nebati enflasyon konusunda ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de enflasyon hem içeriden hem dışarıdan kaynaklanıyor. Dışarıda dünyanın karşı karşıya kaldığı fiyatlardan bir tanesi emtia fiyatlarından kaynaklı problemler.

Emtia fiyatlarındaki yükselmeler ve lojistikteki problemler ile bunun getirdiği yükle ABD enflasyonu yüzde 7,5, AB enflasyonu yüzde 5’in üzerinde.

Enflasyon şuanda dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. 1973 krizi sonrasında da aynı şeyler yaşandı. Enflasyon yükseldi ve batı ülkeleri ciddi bir müdahalede bulundu.

Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Çok sert tedbir alamıyorlar. Ticaret zaten daralmış durumda. Merkez Bankaları adımlarını geç atıyor.

‘FİYATLAMA ÖNDEN YAPILDI, YAZA DOĞRU GEVŞEME BEKLİYORUZ’

Peki içerideki enflasyon? Biz çok açık kurdan etkileniyoruz. Kurdaki değişim direkt fiyatlara yansıyor. En önemlisi 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki fiyatlama hep bir sonraki adımlarla yapıldı. 1 dolar 22 TL olacak diye sahte belgeler yayınlandı. O fiyatlamaların ve yurtdışındaki arz problemlerinin getirdiği yük ve içerideki kur atağı gibi etkilerle zaten bir enflasyonun olması kaçınılmazdı.

İlk amacımız enflasyonla mücadeleyi belli bir noktada sürdürebilmek. Üzerimizde bir yük var. Bu yükle bu yıl boyunca devam edeceğiz. Enflasyonun bu seviyelerde devam edecek. Yaza doğru bu seviyelerin gevşemesini bekliyoruz.

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