Nebati’den Konut Finansmanı Projesi’nin detaylarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk evini alacak vatandaşlara sunulacak kredi paketleri ile ilgili bilgi verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’dan yaptığı açıklamada Konut Finansmanı Projesi’nin detaylarını aktardı.

Bakan Nebati, üç başlıkta duyurulan Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşların çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi’ni devreye alacaklarını belirtti.

Nebati, “Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ

Genişletilmiş Konut Finansmanı Paketi ile ilgili bilgi veren Nebati “Liralaşma stratejimizi destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50'si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH'ın yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır” açıklamasında bulundu.

Nebati şu ayrıntıları paylaştı:

“Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.”

ŞİRKETLERE DESTEK

Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi’ni devreye aldıklarını açıklayan Nebati şöyle dedi:

“01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır.”

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