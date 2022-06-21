‘Negatif faizli ülkelerde durgunluk kaçınılmaz’

Uluslararası Finans Enstitüsü raporunda, dünyanın benzeri görülmemiş bir enflasyon ve faiz şoku yaşadığı belirtildi. Raporda 'Negatif faizli ülkelerde durgunluk kaçınılmaz' vurgusu dikkat çekti.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) son raporunda Türkiye gibi çift haneli negatif faiz olan ülkelerde önümüzdeki birkaç yılda durgunluğun “neredeyse kesin” olduğunu belirtti.

ACI VERİCİ OLACAK

Raporda, “Dünya benzeri görülmemiş bir enflasyon ve faiz şoku yaşıyor” denildi.

Raporda, “Gelişmiş, güvenli pazarlara sermaye akışı daha da hızlanacak. Bazı gelişmekte olan ülkeler durumu fark ederek faiz artırımları ile zamanında önlem almaya başladı ancak bunu yapmayanlar da var. Çift haneli negatif faizli ülkelerde önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürebilmek için faiz artırımını çok daha hızlı yapmaları gerekecek. Bu çok acı verici olacak ve önümüzdeki birkaç yıl durgunluğa girmeleri neredeyse kesin görünüyor” denildi.

2015 devalüasyonlarını hatırlatan çıkışlar var

■ “Faiz şokları geleneksel olarak gelişmekte olan piyasalardan fon çıkışlarını hızlandırır, şu anda da bunu görüyoruz” denilen raporda, bazı gelişmekte olan ülkelerden 2015-2016 devalüasyonlarını hatırlatan yoğunlukta fon çıkışlarının gözlendiği bilgisi de yer aldı.