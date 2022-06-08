Nureddin Nebati yine tutturamadı: TL dibi gördü demişti, dolar 17’yi aştı

Nureddin Nebati’nin mart ayında dolar 14,84 iken “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti... Bugün doların 17 lirayı aşmasının ardından Nebati'nin konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyu merak ediyor.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin açıklandığı 17 Aralık günü 18 liradan 11 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL kuru yeni yıla 13 lira seviyelerinde başladı ve Mart-Nisan-Mayıs aylarını 14.00 – 14.60 aralığında geçirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mart ayında yaptığı açıklamada “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” derken, dolar/TL mayıs ayında 15’i geçti. Haziran ayına 16 seviyesinin üzerinde başlayan dolar kuru bugün 17 lira seviyesini de geçti.

Döviz piyasasındaki bu gelişmeler mart ayında “Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yakın dönemde yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi:

LÜTFEN GÜVENİN

19 Mart 2022: Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti… Türkiye ekonomik modeliyle bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, ilk başta yaşanmış olan risklerin artık iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de olduğumuzu lütfen unutmayın. Faiz ve kur odağında sığ bir alan içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah.

TÜRK LİRASINA GÜVENİ ARTIRIYORUZ

21 Mart 2022: Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık.

TÜRK LİRASI EN ZAYIF DURUMDA

22 Mart 2022: Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun. Yatırımcı niye çıksın. En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.

DÖVİZ KURU STABİL

4 Nisan 2022: Enflasyon, faiz ve kur bu önemli bir kıskaç. Bu üç alanda birincisi, kurların stabil hale gelmesiydi. Türkiye’de uzun yıllardan sonra kurun stabil olması noktasında döviz kurunda stabilizasyon sağlandı.

DÖVİZ KURU KONTROL ALTINDA

15 Nisan 2022: Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz. Türk Lirası’na güvenin. Döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Kur stabil hale geldi.

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