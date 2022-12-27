Okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul’da okul servis ücreti zamlandı
Eylül ayında zamlanan okul servis ücretleri, asgari ücretin belli olmasının ardından UKOME tarafından 2023 yılında geçerli olmak üzere bir kez daha zamlandı. Servis ücretlerine yüzde 19,95 oranında zam yapıldı ancak okul servisi ücretleri zammı eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında okul servisi ücretlerine yüzde 19 zam teklifi kabul edildi.
İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam önerildi. Takside indi-bindi ücretine ise yüzde 42 oranında zam teklif edildi.
Okul servisi ücretlerine yapılan zam eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren, diğer zamlı ücretler ise 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.
KABUL EDİLEN ZAM ORANLARI
Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL
• Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL
• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL
• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL
• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL
• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL
• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL
• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL
• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL.
• Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL,
• Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL,