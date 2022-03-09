Oligarkları dünyaya Türk jetleri taşıyor

Yaptırımlardan endişe eden Rus zenginler, ülkelerinden dünyanın pek çok bölgesine henüz yasaklı olmayan Türkiye’den kiraladıkları özel jetlerle uçuyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Rusya'nın girdiği savaş sonrası ülke ağır yaptırımlar karşılaşırken, Rus zenginler deşifre olmamak için ülkelerinden kendi uçakları ile değil Türk jetleri ile farklı ülkelere ulaşmayı tercih ediyor. Birçok Türkiye merkezli özel uçak kiralama firmasının programı bugünlerde Rusya seferleri ile dolmuş durumda. Sektörden bir kaynak, “Rusya'ya Türkiye'den uçuşa bir engel yok. Avrupa'nın aksine Türkiye'den bir izin sorunu yok. Sadece sigorta firmaları Rusya uçuşlarının sigorta kapsamından çıktığını duyurdu ancak ülkede bir savaş durumu olmadığı için özel jet işletmecileri için bu çok bir engel olmadı” dedi.

İSRAİL'E 7 SEFER

İsrail'de son olarak yayımlanan bir raporda geçen hafta 7 iş jetinin Türkiye'den kiralanıp Moskova ve St Petersburg'a uğrayıp sonra Tel Aviv'e iniş yaptığı belirtildi. Sektörden bir başka yetkilinin verdiği bilgiye göre bu günlerde Rusya'dan yoğun talep alan şirketler bu fırsatı değerlendiriyor. Rusya'ya Türkiye'den bir özel jet isteyip onunla İstanbul'a gelmenin bedeli 30 bin dolar civarında. Bu rakam, İstanbul'dan gelen özel uçak ile örneğin İsrail'e gidiliyorsa 50 bin doları bulabiliyor.

120 özel jet var

Doların uçması sonrası Türkiye'den bazı iş insanlarının jetlerini sattığı belirtilse de birçok özel uçak sahibi dalgalı jeopolitik ortamda jetini tutmayı ve bu kiralamalarla yüksek bakım masraflarını karşılamayı tercih ediyor. Halen Türkiye'de 120'ye yakın özel iş jeti bulunuyor. Geçen hafta Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jetinin de Moskova'dan İstanbul ve Ankara seferleri yaptığı İngiliz basınına yansımıştı.