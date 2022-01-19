‘Önemli makamları değersiz varlıklarıyla’ kim işgal ediyor

ABD’de 28 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’, “Amerika Atilla’ya karşı” adlı kitabında Türkiye’de bazı kurumlarda yöneticilik yapan bürokratlara yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

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Türkiye'ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Atilla, görevinden ayrılmasının ardından yazdığı ve dikkat çeken kitabında ‘Uçkur veya servet düşkünü tiplerin önemli mevkilerde' bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verdi. “Bazıları hâlâ önemli makamları değersiz varlıklarıyla işgal ediyorlar. Vizyonsuzlukları, küçük hesapları, fikirler yerine kişilerle uğraşmayı seven bu tipler uzaklaştırılmadığı sürece ekonominin düzeleceğini beklemek hayalden öte değil” diyen Atilla'nın kimlerden söz ettiği merak konusu oldu.

‘BİR DOLU DALKAVUK'

Atilla, “Kendi gölgesinden korkan, ezik, hayatında adam yerine konmamış ama bir şekilde siyasi destekle makam sahibi olunca kendini önemli biri zanneden şakşakçılar ve bunlara ne büyük adam olduğunu hatırlatması için danışman adı altında ne iş yaptığı belirsiz, kişilik erozyonuna uğramış bir dolu dalkavuk var” diye yazdı.

‘Kamu kaynaklarından beslenen şarlatanlar'

Devlet görevinde olması uygun olmayan insanların rüyalarında göremeyecekleri makamlara geldiklerini belirten Hakan Atilla, kitabında, “Verdikleri zararın boyutu zamanla ortaya çıkıyor. İşini layığıyla yapan ve değer yaratan danışmanlar üzerine alınmasın. Benim sözüm kamu kaynaklarından beslenen şarlatanlara” dedi.

Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 28 ay hapis yatmasının ardından tahliye edildikten sonra 24 Temmuz 2019’da Türkiye’ye geldi. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın havalimanında karşıladığı Atilla'nın 21 Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandığını da yine Albayrak duyurmuştu. İktidarın yere göğe sığdıramadığı Hakan Atilla, yaklaşık 1.5 yıl sürdürdüğü Borsa İstanbul'daki görevinden 8 Mart 2021'de istifa etti.