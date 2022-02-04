Otomobil kredilerinde düzenleme geliyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutar ve taksit sayısının artırılmasını görüşeceklerini söyledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Türkiye’de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

‘YERLİ OTOMOBİL ÇIKTIĞINDA GÜNCELLEYECEĞİZ’

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi:

“Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak.”

“120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70’ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.”

KUR KORUMALI MEVDUATLAR 290 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili de Akben, katılımın 290 milyar lirayı geçtiğini belirterek, 620 bin civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini kaydetti. (REUTERS)

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