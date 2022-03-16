Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocakta 168,6 milyar dolar oldu. 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 305 milyon dolar azalarak 168,6 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yayımladığı verilere göre, vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 229 milyon dolar azalarak 161,2 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 76 milyon dolar azalarak 7,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 188 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 15 milyon doları azalış 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 94 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL STOKU 10,6 MİLYAR DOLAR

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 348 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 490 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 192 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 37 milyon dolar artışla 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 586 milyon dolar azalarak 107,7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 41 milyon doları azalarak 7,1 milyar dolar oldu.

YÜZDE 63,5’İ DOLAR CİNSİ

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,5’inin ABD doları, yüzde 33’ünün Euro, yüzde 1,6'sının Türk lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3'ünün ABD doları, yüzde 35,1'inin Euro, yüzde 19,7'sinin Türk lirası ve yüzde 4,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ocak sonu itibarıyla, 161,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 60,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 7,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 17,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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