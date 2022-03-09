Perakendede zam beklentisi arttı

TEPAV verilerine göre, perakendecilerin yüzde 5,4'ü gelecek üç ayda fiyatlarda gerileme beklerken, yüzde 68,1'i artış bekliyor. Diğer yandan, Şubat 2022'de yıllık bazda işlerinin düştüğünü belirten perakendecilerin oranı yüzde 76,3 olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 2022 Şubat ayına ilişkin açıkladığı Perakende Güven Endeksi (TEPE), perakendecilerin zam beklentisi artarken, satış beklentisinin azaldığını ortaya koydu.

Buna göre, 2022 Şubat’ta gelecek 3 aya ilişkin fiyatlarda gerileme bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 5,4 iken, artış bekleyenlerin oranı yüzde 68,1 oldu.

2021 Şubat’ta fiyatlarda gerileme bekleyenlerin oranı yüzde 13,7, artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 51,2 olmuştu.

YÜZDE 76,3’ÜNÜN İŞLERİ KÖTÜLEŞTİ

Perakendecilerin işlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler de geçen yıla ve geçen aya kıyasla kötüleşti.

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Şubat 2022'de -64,9 puan değerini alarak Ocak 2022'ye göre 11,6 puan, Şubat 2021'e göre 25,4 puan azaldı.

Şubat 2022’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 11,4’ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 76,3 olarak belirlendi.

Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,3 oldu.

Öte yandan TEPE, Şubat 2022’de bir önceki aya göre 3,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,8 puan artışla -9,3 puan değerini aldı.

Yıllık artışta, 2021 yılı perakende güveninde yaşanan düşüşlerin etkili olduğunun düşünüldüğü belirtildi. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 15,2 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

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