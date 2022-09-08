Petrol fiyatları talep endişelerinin artmasıyla sert geriledi

Petrol fiyatları, küresel resesyon korkularının ortasında Çin'den gelen talep endişelerinin büyük bir bir satış dalgasına yol açmasıyla geriledi.

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Petrol fiyatları Çin’deki kapanmaların talep üzerinde yarattığı basınç ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle son 8 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Dolardaki artış, ekonomik durgunluğa ilişkin korkular ve küresel talep endişelerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla petrol ocaktan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Rusya’nın petrol arzının kesintiye uğratılmasına ilişkin tehditler de petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmaya yetmedi.

ABD için referans fiyat olan Batı Teksas ham petrolü varil başına 85 doların altına düşerken, küresel piyasa için referans olan Brent petrol ise varil başına 90 doların altına düştü. Sabah saatleri itibariyle Brent petrol varil başına 88,6 dolardan işlem gördü. Batı Teksas ham petrolü ise 82 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Merkez bankaları enflasyonu bastırmak için faizleri yükseltirken ekonomilerin resesyona girebileceği yönündeki endişeler artıyor. Öte yandan Çin’de Chengdu ve Shenzhen gibi büyük bölgelerde uygulanan karantinalar genişlerken katı pandemi kısıtlamaları petrol talebine büyük darbe vurmayı sürdürüyor.

Her ne kadar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) hafta başında üretimi kısma kararı alarak yüksek fiyat seviyesinin sürmesi için çabalasa da piyasada talep yönlü endişelerin baskın gelmesi fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.

Oanda kıdemli piyasa analisti Ed Moya konu ile ilgili değerlendirmesinde, “ABD ekonomisinin ne kadar güçlü kaldığı ve Çin’deki corona virüsü salgınından kaynaklanan talep şokunun büyük oranda fiyatlandığı düşünülürse Batı Teksas ham petrolünün 80 dolarda kalması gerekiyor” dedi.

UBS’TEN KORKUTAN TAHMİN

Öte yandan İsviçreli bankacılık devi UBS’in petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı sene sonu tahmini ise korkuttu. Uzmanlar tarafından kaleme alınan notta “Brent’in bu yılı varil başına 125 dolar civarında bitirmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

UBS stratejistlerine göre petrol; gaz ve kömür piyasasında yaşanan problemler nedeniyle elektrik üretmek için kullanılacak ve artan talep petrolü küresel olarak destekleyecek.

Öte yandan aynı notta Çin ekonomisinin önümüzdeki aylarda toparlanmaya başlayacağı ön görülürken stratejistler ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne dönük kararlarının da fiyatları yukarı yönlü etkileyeceğini savundu.

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI?

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki değişim akaryakıta da yansıyor. Bu nedenle petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması veya azalması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da değişim gösteriyor.

Ancak bugün petrol fiyatlarında düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim beklenmiyor.

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