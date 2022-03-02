Petrol fiyatlarında durdurulamayan yükseliş

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Rusya savaşının etkisiyle petrol fiyatlarında artış devam ederken Brent petrolün varil fiyatı 110 doları aştı. Petrol fiyatları 2014 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye geldi. Batı Teksas ham petrolü ise 109 dolardan işlem gördü.

Fiyatlar, geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilk olarak 100 doları aşmıştı. Ukrayna’da gerçekleşen savaş, kilit ihracatçı pozisyonunda olan Rusya’dan gelecek petrolde yaşanacak olası arz kesintileri endişeleri nedeniyle yükselmeye devam etti.

Batılı güçlerin Rusya’ya yönelik sert finansal yaptırımlara girişmesi ise fiyatları tırmandırdı.

UEA’DAN KRİTİK KARAR

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, UEA’nın acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD’nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi.

Psaki, UEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.

Ayrıca bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC+ da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Örgütün piyasada tüm yaşanan çalkantıya rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARINA DOĞRUDAN YANSIYOR

2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz hafta zamlandı.

İlginizi Çekebilir Fiyat İstikrarı Komitesi'nde gündem Rusya-Ukrayna savaşı