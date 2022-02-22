Piyasalarda Putin depremi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve Rus tanklarının Ukrayna'ya girişi piyasaları sarstı. Rus borsasında tarihi değer kayıpları yaşanırken, kayıplar dünya geneline yayıldı. Petrol ve altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Sozcu.com.tr

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Haftalardır dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Ukrayna krizinde dün bir eşik aşıldı.

NATO ülkelerinden gelen yaptırım tehditlerine rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı ve Rus ordusuna müdahale emri vermesi, krizi yeni bir boyuta taşıdı.

Dün yaşananlar, hem Rusya’da hem de küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu.

MOSKOVA BORSASI’NDA TARİHİ KAYIPLAR

Moskova Borsası’ndaki büyük Rus şirketlerini dolar cinsi izleyen RTS endeksindeki dün günlük kayıp yüzde 13,2’ye ulaştı. Endekste gün içi kayıp bir ara yüzde 17’ye kadar ulaşırken, yıl başından bu yana kayıp yüzde 24,3’e, bir yıllık kayıp yüzde 11,8’e yükseldi.

Moskova Borsası’nda önde gelen şirket hisselerini ruble cinsi izleyen MOEX endeksinde de dünkü kayıp yüzde 10’u aştı.

Rus borsası, Kırım’ın Mart 2014’teki ilhakı ve Batı yaptırımları sonrasındaki en sert değer kaybını dün yaşadı.

Yaptırım endişeleriyle Rusya’nın doğalgaz tekeli Gazprom’da da kayıp günlükte yüzde 10’u aşarken, son 4 günlük kayıp yüzde 20’ye yaklaştı.

Rus alimünyum devi United Co Rusal International PJSC şirketinin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde bugünkü kayıp yüzde 22’ye ulaştı.

RUBLEDE İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Rus rublesi dolar karşısında dün son iki yılın en sert değer kaybını yaşadı ve dolar/ruble kuru 76 seviyelerinden 80’e yükseldikten sonra bugün tekrar 79 seviyelerine geriledi. Rublede en son Mart 2020’de pandemi kaynaklı olarak sert gerileme yaşanmıştı.

Rus borsası ve Rus rublesi, dün dünyada en çok değer kaybeden borsa ve en çok değer kaybeden para birimi oldu.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Ukrayna’da krizin büyümesi, altın fiyatlarındaki yükselişi de hızlandırdı ve bugün ons altında 1914 dolar seviyesi görüldü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı hazırlığının bir süredir baskıladığı ons altında yıl başından bu yana yükseliş yüzde 4’ü aştı.

TL cinsi gram altın fiyatında bugün, 20 Aralık sonrasındaki sen yüksek seviye olan 841 TL seviyesi görüldü.

Brent petrolde de bugün 97,6 dolar seviyesi görüldü. Yıl başında 77 dolar olan petrolde, yıl başından bu yana artış yüzde 26’ya ulaştı.

ABD VE AVRUPA BORSALARINDA DA DÜŞÜŞLER VAR

Bir süredir Fed ve Ukrayna baskısı altında olan ABD borsalarında da dün kayıplar vardı. Dün yüzde 0,7 değer kaybeden S&P 500 endeksinde yıl başından bu yana düşüş yüzde 9’a yaklaştı.

Alman borsasında Dax endeksinde de yıl başından bu yana kayıp yüzde 7’yi aştı.

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