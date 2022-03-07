Piyasalardaki deprem kriptoyu da vurdu

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali derinleşirken ABD'nin yaptırımları sertleştireceğini açıklaması piyasaları sarstı. Petrol ve altın fiyatları yükselirken borsalar geri çekildi. Piyasalardaki bu sarsıntı kripto paraları da etkiledi. Bitcoin yüzde 3,5 değer kaybederken diğer kripto paralardaki kayıplar yüzde 4'ü aştı.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle gerilemeye devam ederken emtia piyasalarında sert fiyat artışları yaşandı. Bu ekonomik dalgalanmalardan etkilenen piyasalardan biri de kripto paralar oldu. Bitcoin Pazartesi günü 38 bin dolara geriledi.

Son 1 haftalık zirvesini 3 Mart tarihinde 44 bin dolar ile gören Bitcoin, o günden beri düşüşünü sürdürüyor. CoinMarketCap verilerine göre pazarı pazartesiye bağlayan gece, bir süre 39 bin doları geçmeyi başaran kripto para biriminin yükselişi kısa sürdü.

BİTCOİN, ETHEREUM, CARDANO VE SOLANA…

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu sabah yüzde 3,5’lik değer kaybıyla 38 bin dolara düştü. Bitcoin’deki düşüş yüzde 3,5 ile sınırlı kalsa da piyasanın geri kalanında kayıplar daha da derinleşti. Ethereum, Solana ve Cardano’da kayıplar yüzde 4’ü aştı.

Ethereum yüzde 4,6 gerileyerek 2 bin 500 dolara kadar geriledi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Solana ise yüzde 6’lık düşüşle 83 dolar seviyesinden işlem görürken Cardano yüzde 4,3’lük düşüşle 0,8169 dolar seviyesinden işlem gördü.

YAPTIRIM AÇIKLAMASI PİYASALARI SARSTI

ABD’nin dün Rusya’dan petrol ihracatına yaptırım uygulayabileceğini söylemesi üzerine haftanın ilk gününde piyasalar sarsıldı. Petrol fiyatlarının sert artması sonrası piyasada enflasyon endişesi de doğdu. Enflasyon endişesi ise altın gibi değerli metallerin fiyatlarını artırırken yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına sebep oldu.

Asya borsaları gerilerken bir diğer riskli varlık olan kripto paralar da geri çekildi. Bitcoin bu fiyatlamayla geçen haftanın başında elde ettiği tüm kazançları geri silmiş oldu. Kripto paralar son dönemde genellikle diğer risk varlıklarıyla uyumlu bir şekilde hareket ediyor.

30 BİN DOLAR TAHMİNİ

Bloomberg’in araştırma birimi Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone konu ile ilgili dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in pazar sabahı yüzde 2 oranında bir değer kaybı yaşadığını belirtti.

McGlone bu durumla ilgili, “Riskli varlıklar için önümüzdeki haftanın zorlu geçeceğine işaret ediyor” yorumunda bulundu. McGlone, paylaşımda Bitcoin değerinin yeniden 30 bin dolara kadar düşebileceğini söyledi.

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