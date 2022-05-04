Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Asgari ücrete bir daha zam yapılacağını düşünüyorum

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asgari ücrete sonbahar aylarında bir zam daha yapılacağını düşündüğünü belirtti. Demirtaş, ayrıca yapılan zammın eriyeceğini, alım gücünün daha da düşeceğini düşündüğünü aktardı.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti sonrası asgari ücret konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ZAMMIN ERİYİP GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Erdoğan’ın “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır” sözlerini değerlendiren Demirtaş, şunları belirtti:

1) Sayın Cumhurbaşkanı zamanı Aralık'dır demişken benim başka bir tahmin yapmam baştan yanılmama yol açabilir. Sonunda kendileri karar verecek. Yine de şu anda bilinmese bile ben Yaz, Sonbahar gibi yeni asgari ücret artışı olur diyorum! Olur ama bu enflasyonda yine işe yaramaz…

2) Her ne kadar gündemimizde Asgari ücret artışı yok dense de ben yaz ortası, sonbahar gibi asgari ücrete bir zam daha yapılacağını, ilk başta her zamanki gibi sevinileceğini ama Kış geldiğinde o zammın da eriyip gideceğini, alım gücünün daha da düşeceğini düşünüyorum…

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