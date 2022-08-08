Qantas Havayolları yöneticilerinden bavul taşımalarını istedi

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, işgücü yetersizliği nedeniyle yöneticilerinden bavul taşımak için gönüllü olmalarını istedi.

Sozcu.com.tr

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Qantas Havayolları, uçuşların aksamasına neden olan işgücü eksikliğini gidermek için merkez ofisindeki yöneticilerin üç aylığına işlerini bırakarak, tam zamanlı olarak bagaj taşıyıcısı olarak görev yapmalarını istiyor.

Bloomberg'in haberine göre Qantas tarafından pazartesi paylaşılan bir notta Operasyon Direktörü Colin Hughes, şirketin Sidney ve Melbourne havalimanlarında vardiyalı çalışacak en az 100 gönüllü aradığını yazdı.

İŞGÜCÜ SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

Söz konusu nota göre başvuru yapacak gönüllülerin 32 kilograma kadar ağırlığı olan valizleri hareket ettirebilmesi gerekiyor.

Qantas genel merkez personeli, yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz döneminde havaalanlarına destek sağlarken yöneticilerin de burada görevlendirilme ihtiyacının doğması işgücü sıkıntısının derinliğini gösteriyor.

İÇ HAT SEFERLERİNİN YÜZDE 8,1'İ İPTAL EDİLMİŞTİ

Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi haziranda tarifeli iç hat seferlerinin yüzde 8,1'ini iptal etmişti ve bu adım, onu ülkenin en az güvenilir ulaşım firması haline getirmişti.

Hughes yöneticilere, “Açık olmak gerekirse tam zamanlı pozisyonunuza ek olarak bu rolü seçeceğinize dair bir beklenti yok” dedi. Operasyon direktörü esas odak noktasının şirketin operasyonlarının olması gereken noktaya getirilmesi için ekiplerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Tüm dünyada ciddi bir darboğaza giren havacılık endüstrisi, trafikte beklenenden daha hızlı yaşanan artışla başa çıkmakta zorlanırken havayolları da pandemi nedeniyle oluşan personel eksikliklerinden etkileniyor.

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