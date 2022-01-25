Reel kesim güven endeksi ocakta arttı
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9'a yükseldi. Endeks 2021 Aralık'ta 106,1 olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Ocak’a ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
Reel kesim güven endeksinde ocak ayında toparlanma görülürken, kapasite kullanım oranı geriledi.
Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9’a yükseldi. Endeks 2021 Aralık’ta 106,1 olmuştu.
ÜRETİM KESİNTİLERİNİ KAPSAMIYOR
Söz konusu anket ayın ilk iki haftası yapıldığı için, 20 Ocak sonrasında sanayide enerji kesintileri nedeniyle yaşanan yaygın üretim kesintilerini kapsamıyor.
Merkez Bankası’ndan yapılan değerlendirmeye göre, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
Mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.