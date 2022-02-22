TCMB: Reel kesimin güveni şubatta arttı

TCMB) verilerine göre, 2022 Şubat döneminde reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2,0 puan azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Şubat döneminde reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yerinin yanıtlarıyla hazırlanan endeksi oluşturan anket soruları incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

‘SİPARİŞLER MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA’

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

SON ÜÇ AYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, önceki ay iç piyasa sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak yüzde 49,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,2‘ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,2'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,6‘ya yükseldi.

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