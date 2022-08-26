Refah kaybında ilk 3’e girdik

Türkiye’de yaşayanlar son 10 yılda çok ciddi bir refah kaybına uğradı. Dünya Refah Ligi’nde Türkiye’nin gerilemesi iç savaş yaşanan Suriye’yi ve krizdeki Lübnanı’ı bile geride bıraktı.

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Dünya Refah Ligi'nde 2011'den bugüne en büyük kayba uğrayan ilk 2 ülkeden biri Türkiye. Türkiye, dünyanın en refah içinde yaşanan ülkeleri sıralamasında Botsvana, Sri Lanka ve Kırgızistan'ın da gerisine düştü.

TÜRKİYE 93'ÜNCÜ SIRADA

Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü'nün her yıl yayınladığı Global Refah Endeksi'nde Türkiye 2011 yılında 66'ncı sıradayken 2021 sıralamasında 93'üncülüğe gerilemiş durumda. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Bu araştırma Türkiye'deki refah kaybını net biçimde ortaya koyuyor.

DÜŞÜŞ SURİYE'DEN ÇOK

Son 10 yılda 27 sıralık düşüş yaşayan Türkiye'yi listede refah kaybında geride bırakan tek ülke Venezuela. Türkiye'nin son 10 yıllık refah kaybının iç savaş yaşanan Libya, Suriye ve ekonomik krizdeki Lübnan'dan da fazla olması dikkat çekti. Danimarka, İsveç ve Norveç'in en refah yaşanan ilk üç ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9'uncu, İngiltere 13'üncü, Japonya 19'uncu, ABD ise 20'nci sırada. Bu ülkelerin sıralamadaki yerleri 10 yıl önce ile hemen hemen aynı. Oysa Türkiye'nin son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirten ‘sarı' bölgesine gerilediği görülüyor. Türkiye'nin sıralamada en yüksek olduğu parametre 54'üncülükle ‘altyapı ve piyasalara erişim'. Ekonominin kalitesinde ise Türkiye 62’nci sırada yer bulabildi. Türkiye'nin eğitimde sıralamadaki yeri 78'incilik iken sağlıkta 58'inci sırada yer aldı.