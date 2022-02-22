Rekabet Kurumu Google kararının gerekçesini açıkladı

Rekabet Kurumu, Google'a kestiği 269 milyon TL'lik cezanın gerekçesini açıkladı. 397 sayfalık kararda Google'ın restoran ve otel arama gibi hizmetlerinde yerel arama hizmeti veren kuruluşların önüne geçtiği ve reklam adedinin çokluğu nedeniyle organik sonuçlarda üstlerde olan kuruluşların ön sıralarda gösterilmediği vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, arama internet Google’a geçen yıl nisan ayında kestiği 269 milyon TL’lik cezanın gerekçesini bugün açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 8 Nisan tarihinde verilen kararla arama motoru Google’a, yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı ve bu pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığı için Rekabet Kurumu tarafından 269 milyon TL’lik para cezası kesilmişti.

DİĞER KARARLAR ÖZETLENDİ

397 sayfalık kararda Google’ın restoran bulma, otel arama gibi hizmetleri nasıl manipüle ettiği detaylı olarak anlatılırken Avrupa Komisyonu’nun, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun, Almanya, Hindistan gibi ülkelerde mahkemelerin Google hakkında verdiği çeşitli ihlal kararları da özetlendi.

Kararda, “Rakip yerel arama sitelerinin, Google'ın kendi hizmetlerini konum ve görünüm olarak daha avantajlı sunmasından kaynaklı görünürlük ve trafik kaybettiği ve Google ile rekabet etmelerinin güçleştiğine ilişkin duydukları endişeler açıkça görülmektedir. Bununla başetme yöntemleri arasında en çok dile getirilenin Google'ın ödemeli kanalına yönelme olduğunun da altı çizilmelidir” denildi.

ALTERNATİF REKABET ARAÇLARI SINIRLI

Rekabet Kurumu kararında, “Google'ın artan reklam adedi ve oldukça geniş bir alan kaplayan yerel birimi nedeniyle organik sonuçlarda en yukarılarda yer almanın dahi etkin bir rekabet alanına yer bırakmadığı ve rakiplerin de bu alana girme olanağına sahip olmadığı dikkate alındığında, alternatif rekabet araçlarının oldukça sınırlı olduğu değerlendirilmektedir” dedi.

Sonuç olarak, “Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine

genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine” karar verildi.

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