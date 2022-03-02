Rezervasyonlar durdu çek ödemeleri iptal

Turizmde en büyük pazar Rusya ve yükselen yıldız Ukrayna’da ödeme sıkıntısı başladı. Sektör, uçuşların devreden çıkmasından endişeli.

Sayime BAŞÇI

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Bu yıl hem gelirlerde hem de turist sayısında hızlı bir ivme yakalamayı hedefleyen turizm sektörü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri endişe ile izlerken, sektörde rezervasyonlar durdu, ödemeler ertelenmeye başlandı. Paket turlarla gelen ve 100-300 kişilik grupların oluşturduğu büyük montanlı satışlar için mart ayında ön ödeme yapan veya çek veren tur operatörleri ödemeleri ertelerken, verilmiş garanti kontenjan çeklerini de geri istemeye başladı. Rusya'da bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, Rusya'nın yurtdışına döviz çıkarma yasağını devreye alması ve havayolu yaptırımları nedeni ile Rusya'dan turist akışının durabileceği belirtiliyor.

KARANLIK BİR ODADAYIZ

Sektörün büyük bir endişe içinde olduğunu anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Rezervasyonlarda yüzde 70'ten fazla durgunluk var. Yazın gelecek gruplar için tur operatörlerinin taahhüt ettikleri ödemeler var. Bunların akıbetini takip ediyoruz. Bunlar ileriki aylara ötelendi” dedi.

Bu yıl Rus turistlerin Türkiye'ye gelişi ile ilgili de büyük soru işaretlerinin olduğunu kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ise “Karanlık bir odadayız, ışığı bekliyoruz. Sivil havacılık ile ilgili yaptırımlar var. Rus, Ukraynalı misafirlerin hepsi uçakla gelecek. Bu uçakların periyodik düzenli bakımları yapılamadığı zaman uçuş yapılamaz” diye konuştu.

Turizmci bu kez ayakta kalamaz

Salgın ve krizlere rağmen bugünlere gelebilen turizm sektörünün Rusya-Ukrayna krizinin uzaması halinde artık ayakta kalamayacağını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler şöyle devam etti: “Çok karamsar bir hava var. Avrupalı firmalar da sözleşmeleri iptal ediyor şu anda. Kaybımız büyük olacak. Verilen çekler öteleniyor. Otellerin aldığı garanti kontenjan çekleri de geri isteniyor. Oteller bu çeklerle normalde yağını, gıda ürünlerini, alkolünü alır ve sezona hazırlanır. Burada ciddi bir problem var. Mutlaka turizm sektörüne özel bir destek çıkarılmalı. Artık bu yıl turizmci dayanamaz.”